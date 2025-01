Laspunta.it - Dalla Regione 100 mila euro per l’Osservatorio sui cambiamenti climatici.

LaLazio ha impegnato 100per la copertura finanziaria della legge per la costituzione delregionale suinell’ambito del bilancio di previsione 2025-2027.Nel novembre 2023 era stata depositata in consiglio regionale la proposta di legge che vede come primo firmatario il consigliere regionale del Partito democratico, Salvatore La Penna, insieme al capogruppo del PD Mario Ciarla, e che mira a costituire un organismo interdisciplinare e intersettoriale dedicato ad affrontare in maniera complessiva e specifica il tema dei mutamenti.Salvatore La Penna“La funzione principale del, così come delineata nella proposta, – spiega La Penna – è quella di essere uno strumento che apporta valore aggiunto, attraverso un’attività di analisi ed elaborazione, alle politiche e ai programmi regionali nelle strategie di mitigazione e adattamento ai“.