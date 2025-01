Top-games.it - Come OTTENERE la SPADA SUPREMA in Zelda TEARS OF THE KINGDOM

lain The Legend ofof thenon è un processo immediato, ma ha bisogno di alcuni precisi passaggi. In questa guida ti spiego passo passoarrivare a sbloccare la lama che esorcizza il male.anche in Breath of the Wild lanon si può rompere, semplicemente esaurisce la sua carica e diventa inutilizzabile per qualche minuto. Dunque bando alle ciance e andiamo a recuperare l’arma iconica della serie.of thelaben sai all’inizio del gioco nel filmato dovee Link scendono al di sotto del castello di Hyrule laviene distrutta dal potere del miasma scatenato dalla versione orrorifica di Ganondorf.Alla fine del tutorial dove hai appreso le meccaniche del gioco interagirai con un piccolo altarino e vedrai Link consegnare laspezzata ache si trova in un altra dimensione temporale.