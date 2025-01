Lanazione.it - Codyeco La solitudine dei numeri primi

Lupi da sola in vetta alla classifica ad un turno dal giro di boa. Tutto facile contro il fanalino di coda Inzani Parma. I biancorossi si sono imposti in scioltezza per 3-0 ottenendo il risultato indispensabile per tenere fede alle attese della vigilia. Giocando con ordine e battendo bene, la prima gara del 2025, ha permesso a Pagliai di schierare i giovani Matteini e Baldini: il primo per Pahor, il secondo per Caproni. Pahor è entrato nel finale del secondo set per Colli e, nella terzo gioco, spazio ad altri ragazzi: Camarri, Attuoni, Baldaccini e l’esordiente Pieri. Il centrale Baldini ha messo a segno 7 punti facendo meglio di Simoni (5), forse poco sfruttato da Mignano. Matteini ha realizzato 6 punti. Parma ha tenuto il passo fino al 13-13 del primo set per poi uscire di scena (25-20) permettendo alladi portarsi sull’1-0.