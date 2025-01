Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli, domani al via i lavori del Parco pubblico Akeru ad Acerra

Cerimonia di piantumazione del primo albero con il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il sindaco diTito d’Errico e il presidente del Consiglio Comunale Raffaele LettieriSorgerà nel Comune diil più grandedell’area nord die si chiamerà, antico nome assegnato alla cittadina campana dagli Osci: 67mila metri quadrati con oltre un chilometro di pista ciclabile, un chilometro di percorsi pedonali, aree gioco per bambini dotate di una speciale progettazione per quelli con sindrome autistica, aree fitness, campi di calcetto e di basket, una pista di atletica regolamentare e aree per i cani. Il tutto circondato da un’ampia vegetazione che sarà implementata con la piantumazione di ulteriori 800 alberi di alto fusto.martedì 14 gennaio alle ore 10.