Romadailynews.it - Cina: stimolera’ consumi, espandera’ importazioni nel 2025

Quest’anno laimplementera’ ulteriormente la campagna speciale per stimolare i, espandere attivamente lee attrarre gli investimenti esteri, secondo quanto emerso da una conferenza nazionale sul lavoro commerciale tenutasi a Pechino da sabato fino a ieri. Secondo la riunione, il Paese intensifichera’ gli sforzi per attuare il programma di trade-in di beni di consumo. Si creeranno scenari di consumo piu’ diversificati e si promuovera’ il consumo di servizi e digitale. In termini di commercio estero, laattivamente le, sviluppera’ l’e-commerce transfrontaliero e il commercio verde e promuovera’ la digitalizzazione del commercio. Per attrarre gli investimenti esteri, lal’apertura volontaria e unilaterale in modo ordinato, dara’ pieno spazio al ruolo delle zone di sviluppo economico nazionale nell’attrarre gli investimenti esteri e migliorera’ i servizi per le imprese estere.