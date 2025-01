Ilrestodelcarlino.it - Caos e guerriglia a Bologna: così gli stranieri di seconda generazione hanno ‘preso’ la piazza

, 13 gennaio 2025 – La guerra incominciò con le spinte. Anzi, con i petardi, lanciati da un gruppetto di ’maranza’ contro esponenti di Cua, Plat e degli studenti medi, appena arrivati inSan Francesco per il presidio organizzato per chiedere giustizia per Ramy Elgaml, il diciannovenne morto a Milano in un incidente in scooter al termine di un inseguimento dei carabinieri. In realtà, non c’è stato alcun intervento in memoria del ragazzo, non c’è stata alcuna marcia per lui. Non ce n’è stato il tempo. Perché una cinquantina di ragazzini, molto giovani, sui 15 o 16 anni, che non facevano parte dei collettivi, ma magari amici o compagni di scuola di attivisti, ha strappato lo striscione che era stato affisso al portone della chiesa ed è partito in corteo, al grido di “Adesso facciamo casino”.