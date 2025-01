.com - Benessere privé con vista panoramica nella Argintum Suite dell’hotel Gassenhof

Ispirata all’Gin di produzionee progettata per un’esclusiva esperienza di wellness, l’delrappresenta un esempio di comfort onirico e avvolgente dallo stile puro, in cui rigenerarsi in totale privacy tra vasca idromassaggio sul balcone e cabina a infrarossi. Un nido didi 70 mq in cui la continuità tra gli interni e il paesaggio circostante è esaltata da nuance naturali, giochi di riflessi e materiali che evocano il territorio altoatesino. Combinare il lusso e una profonda connessione con la natura è il sogno di chi desidera concedersi un momento di totale riposo senza rinunciare al comfort. Così l’hotel, 4* S di Racines, propone ai suoi ospiti un nido accogliente, dove design e servizi di alto livello sposano il territorio e la sua energia.