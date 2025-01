Sport.quotidiano.net - Beffa Follonica Gavorrano. Col Terranuova è solo 2-2

finale per il, che subisce il gol del 2-2 su calcio di rigore nei minuti di recupero e vede sfumare una meritata vittoria. Prima frazione che tarda ad infiammarsi, con le due squadre che nel primo quarto d’ora pensano più a studiarsi e con la prima occasione ad opera delche arriva proprio al 15’ con Bramante, la cui conclusione termina alta sopra la traversa. Al 23’ Souare penetra in area e calcia, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa ospite. La prima occasione delTraiana arriva al 26’, con Iaiunese che ruba palla a Scartoni e cerca la conclusione, non trovando la porta. Al 33’ l’arbitro estrae un cartellino rosso ai danni di Pino per reazione su Bega, i ragazzi di Masi costretti a giocare il resto della gara in 10. Ma ilnon si scompone e due minuti più tardi trova il gol: Bramante dalla bandierina pesca Kondaj in area, il centrocampista in rovesciata batte Timperanza e porta i biancorossoblù in vantaggio con un bellissimo gesto in acrobazia.