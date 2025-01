Avengers | Doomsday Gwyneth Paltrow tornerà come Pepper Rescue?

Leggi su Cinefilos.it

sarà un evento epocale,lo sono già stati Infinity War e Endgame, ma questa volta sembra che i Marvel Studios debbano non solo soddisfare i fan, ma anche in un certo senso riconvertirli, dopo una Saga del Multiverso non proprio entusiasmante. Non sorprende quindi che per il film si vogliano giocare tutte le carte vincenti possibili. Tra i possibili invitati c’è ancheè una veterana del Marvel Cinematic Universe. Dopo essere apparsa in Iron Man, Iron Man 2, Thee Iron Man 3,ha assunto un ruolo minore nell’MCU con ruoli secondari in: Infinity War e: Endgame. Quest’ultimo l’ha vista finalmente indossare i panni dinel tentativo di aiutare a ribaltare la situazione contro Thanos e il suo esercito.