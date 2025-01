Secoloditalia.it - Zuckerberg ammette censure sul Covid. Lisei e Buonguerrieri (FdI): “Svela l’ipocrisia della sinistra”

Storica ammissione di Marksull’atteggiamento censorio assunto dal suo social network, Meta, su pressione dell’amministrazione statunitense guidata da Joe Biden. Su un tema come il, spiega, la libertà d’espressione non è stata garantita agli utenti di Facebook.Censurare chi criticava i vacciniIntervistato nel podcast di Joe Rogan, il celebre informatico ha infatti affermato: “Durante l’amministrazione Biden, quando cercavano di lanciare il programma di vaccinazione, mentre cercavano di promuovere quel programma, cercavano anche di censurare chiunque sostanzialmente si opponesse ad esso. E ci hanno pressati super forte per eliminare cose che, onestamente, erano vere.”.è poi ancora più esplicito: “Fondamentalmente ci pressavano e dicevano ‘qualsiasi cosa dica che i vaccini potrebbero avere effetti collaterali, in pratica dovete rimuoverla’”.