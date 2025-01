Romadailynews.it - Roma: controlli in periferia est, 12 mila euro in multe al codice della strada

Leggi su Romadailynews.it

Nei quartieri Osteria del Curato e Statuario a, con particolare riferimento all’area del terminal metro Anagnina si sono svolte le attivita’ di controllo delle forze dell’ordine per la prevenzione e la repressionecriminalita’ diffusa nelle aree di. Il bilancio delle attivita’ di controllo dei carabinieri e’ di 80 persone identificate, 60 veicoli controllati, attraverso i numerosi posti di controllo effettuati dove sono state effettuatealper un importo di oltre 12.000. Nel corso delle attivita’, i carabinieri hanno denunciato un 41enneno per ricettazione perche’ sorpreso a bordo di un’autovettura rubata. Subito dopo, e’ stato denunciato un altro 41enneprovincia di, poiche’ e’ stato trovato in possesso di un documento di identita’ denunciato rubato e intestato a un’altra persona.