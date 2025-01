Thesocialpost.it - Parigi, ripescato nella Senna un corpo senza vita: è del fotografo 36enne Flavio de Castro Sousa

Ildidebrasiliano di 36 anni, è stato rinvenutodopo oltre un mese dalla sua scomparsa. L’uomo si trovava aper un breve viaggio di lavoro e sarebbe dovuto tornare a casa il 26 novembre. In quella giornata, era stato ricoverato in ospedale in seguito a una caduta nel fiume, ma successivamente dimesso. Poco dopo, aveva comunicato alla compagna di essere in hotel per preparare i bagagli, ma non si è mai presentato in aeroporto per il volo di ritorno. Il telefono delè stato ritrovato sulla terrazza di un ristorante, ma le circostanze del decesso restano avvolte nel mistero.L'articoloun: è deldeproviene da The Social Post.