Ospitalità natalizia mal ripagata. L’ospite ruba soldi e computer

Lei lo ospita in casa e lui, come ringraziamento, le porta via tutti ie unportatile. Poco prima di Natale una donna di San Daniele Po aveva datoa una persona. In quei frangenti era andata a ritirare alcune migliaia di euro che poi aveva nascosto in casa, senza però accorgersi cheaveva visto dove aveva messo i. Al momento di congedarsi lui l’ha ringraziata e se n’è andato. Tutto a posto fino al momento nel quale la donna ha avuto la necessità di utilizzare inascosti ma, con sua grande sorpresa, là dove dovevano essere, non c’erano più. Inoltre da casa era sparito pure unportatile. Inevitabile la denuncia ai carabinieri i quali si sono messi alla ricerca dell’ ospite e in breve hanno scoperto le sue generalità. La vittima ha riconosciuto l’ingrato ospite attraverso alcune foto.