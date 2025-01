Dilei.it - Oliviero Toscani, peggiorano le condizioni del fotografo. La moglie: “Strada senza ritorno”

Le notizie che arrivano dall’ospedale di Cecina, in provincia di Livorno, dipingono un quadro drammatico. Il celebre, 82 anni, è stato ricoverato nel reparto di rianimazione nel pomeriggio di venerdì 10 gennaio, condi salute sempre più preoccupanti. Secondo fonti sanitarie,respira autonomamente ma non è più cosciente, e gli organi vitali sarebbero gravemente compromessi.LaKirsti Moseng, ex modella norvegese e compagna di vita da oltre cinquant’anni, ha scelto parole amare per descrivere il momento: “Sembra una”. I familiari, uniti nel dolore, si sono raccolti in ospedale per affrontare insieme questa fase così difficile., il ricovero d’urgenzaNella mattina di venerdì scorso,è stato trasferito in ambulanza dalla sua abitazione a Casale Marittimo, un pittoresco borgo toscano, fino al pronto soccorso di Cecina.