Sport.quotidiano.net - Odjer e Mignani fanno volare la Pianese: 2-0 a Campobasso e ottavo posto in classifica

Torna alla vittoria dopo due mesi lache espugnagrazie ai gol di. Dopo una fase di stallo è il lampo della mezzalaa sbloccare una sfida fino a quel punto equilibrata: il ghanese da 25 metri trova l’angolino imparabile per Forte, 1-0. Alla mezz’ora è ancora la formazione amiatina a essere pericolosa: Simeoni scambia con, che, da pochi metri, non riesce a dare sufficiente forza alla sfera, facile preda del portiere avversario.ancora avanti al 41’ con il colpo di testa di Da Pozzo, bloccato però dall’estremo difensore dei padroni di casa. Nella ripresa la, priva dell’esterno Boccadamo che sta per trasferirsi all’Entella, si difende bene ma ilci prova subito: conclusione di Di Stefano, palla alta. Al 15’ è Boer ad essere ancora decisivo con una parata eccezionale sul colpo di testa di Di Stefano.