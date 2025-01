Ildifforme.it - Musk e il caso degli abusi sessuali nel Regno Unito: vero interesse o solo una nuova strategia di influenze?

Leggi su Ildifforme.it

Ivor Caplin, ex sottosegretario alla Difesa negli anni in cui le gang di stupratori agivano nel, è stato arrestato con l'accusa di aver cercato di organizzare un incontro sessuale con una 15enne; "Che pervertito" èl'ultimo dei commenti di Elonsulla vicenda, in cui ha trascinato anche il primo ministro Keir Starmer, accusandolo di essere un compliceL'articoloe ilnelunadi? proviene da Il Difforme.