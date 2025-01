Bergamonews.it - Mina Settembre, Report, Le Iene o Tradimento? La tv del 12 gennaio

Per la prima serata in tv, domenica 12, su RaiUno alle 21.25 prenderà il via la nuova stagione della fiction “”, con Serena Rossi, Giorgio Pasotti e Giuseppe Zeno.Verranno proposti due episodi dal titolo: “La tentazione del passato” e “La finestra di fronte”.Nel primo, la vita diè cambiata radicalmente in un anno, ha affrontato la perdita della madre, ma ha anche trovato nuove gioie. Ora è l’affidataria di Viola e ha iniziato una relazione stabile, anche se a distanza, con Domenico. C’è, però, un ostacolo da superare, per rendere definitiva l’adozione di Viola,e Domenico devono sposarsi.Nel secondo, mentre in consultorio si festeggia il matrimonio da poco avvenuto,avvicinata da una signora che, la sera prima, ha visto sporgersi pericolosamente dal balcone la figlia della sua dirimpettaia, ha temuto volesse suicidarsi.