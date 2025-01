Sport.quotidiano.net - Marta Cavalli: "Ho pensato di smettere"

Roma, 12 gennaio 2025 - Se il ciclismo italiano maschile fatica, quello femminile è da diverse stagioni ai piedi di varie protagoniste di tutto rispetto. Tra esse c'è, che però negli ultimi tempi ha vissuto momenti così difficili da averaddirittura al ritiro. Le dichiarazioni diVincitrice nell'anno magico 2022 di Amstel Gold Race e Freccia Vallone, oltre al secondo posto al Giro d'Italia Women, la lombarda ha dovuto poi fare i conti con tanti, troppi problemi fisici (su tutti il brutto infortunio alla testa rimediato al Tour de France Femmes), come dichiarato senza mezzi termini ai microfoni di WielerFlits. "Devo essere onesta: sono stata a un passo dal ritiro e dal mollare la mia carriera da professionista. Ma proprio quando stavo per salutare ho incontrato una persona (Mirco, il nuovo fidanzato, nonché ex corridore juniores, ndr) che ha creduto in me e che mi ha aiutato a rimettermi in gioco.