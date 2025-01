Oasport.it - LIVE Darderi-Martinez, Australian Open 2025 in DIRETTA: arriva subito la pioggia, cambia l’orario della partita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.22 Agliprotagonista la, che ha colpito violentemente Melbourne nelle ultime ore. Il programma sui campi esterni è stato quindi posticipato alle 5.00. Ricordiamo che la sfida traè prevista sul campo 13 dopo Zidansek-Potapova.3.20 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Pedro.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucianoe Pedrovalevole per il primo turno degli. Il primo azzurro in campo nello Slam Down Under è l’italo-argentino Luciano, che cerca la prima vittoria a Melbourne Parkpropria carriera.