I polmoni a 20 anni il cervello a 30 | a che età comincia l’invecchiamento degli organi del corpo umano

Leggi su Open.online

Per tenere sotto controllo l’effettiva età del nostrosmo non basta avere contezza della nostra età anagrafica. Gliinvecchiano a ritmi diversi con un’accelerazione che di fase in fasea riguardare soltanto alcuni di esse: l’ultima mappa deldisegnata dagli studiosi è uno strumento prezioso per individuare le abitudini necessarie e particolarmente importanti in specifici momenti della nostra vita. La velocità differente di invecchiamento delle parti del nostrosmo è stata scoperta diversifa: uno studio dell’Università di Singapore aveva mappato l’età biologica di 9 sistemi, da quello immunitario al cardiocircolatorio. Un’ulteriore ricerca non molto tempo dopo ha rilevato come l’abbondanza di certi marcatori, molecole e micrsmi presenti nei campioni analizzati, subisse un brusco arresto.