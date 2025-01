Laspunta.it - Frosinone: Pagella d’oro, premiati i ragazzi meritevoli

Leggi su Laspunta.it

Emozionante cerimonia, per la 27ma edizione della, nell’aula consiliare del Comune di, organizzata mediante l’assessorato all’istruzione di Valentina Sementilli. Per l’Istituto Scolastico Comprensivo I (Via Mastruccia), sono statiFrancesco Pera (Scuola Primaria Madonna Della Neve) e Roberto Favale (Scuola Secondaria di I grado Aldo Moro); per il comprensivo II (via Puccini), Elisabetta Calicchia(Scuola Primaria Via Verdi) e Alessio Ruci (Scuola Secondaria di I grado Pietrobono); per il comprensivo III (via Fosse Ardeatine), Alice Persichilli(Scuola Primaria Ignazio De Luca) e Simone Truono (Scuola Secondaria di I grado Ex Ricciotti); per il comprensivo IV (viale Tevere), Giulia Iaboni (Scuola Primaria Maiuri) e Alice Manchi (Scuola Secondaria di I grado Campo Coni).