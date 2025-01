Lapresse.it - Escursionista ferito sul Pollino, salvo grazie ai soccorsi in mezzo alla neve

Nella notte tra sabato 11 e domenica 12 gennaio, a mezzanotte, sul massiccio del, al confine tra Calabria e Basilicata, è scattato un intervento del Soccorso Alpino e Speleologico per unsi mentre si trovava da solo, neldi una violenta perturbazione. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, con una bufera iniziale di pioggia trasformatasi poi in una nevicata, i tecnici del Soccorso Alpino della Calabria, in collaborazione con i colleghi della Basilicata, sono riusciti a raggiungere l’, stabilizzarlo e trasportarlo in sicurezza a valle per il successivo trasporto in autoambulanza all’ospedale. Le immagini deifornite dal Soccorso Alpino.