Tvplay.it - Dopo Folorunsho un altro colpo di mercato: la Fiorentina fa felice Palladino

Il monday match fra Monza ein programma all’U-Power Stadium sarà un momento importante per il futuro della Viola sotto un punto di vista in particolare.Entusiasta accoglienza a Firenze da parte del club e dei tifosi per l’arrivo in squadra di Michael. Il calciatore indietro nelle gerarchie di mister Conte per il Napoli ha insistito molto per approdare in una squadra come la Viola, che sta disputando un ottimo campionato e con grandi ambizioni. Non vede l’ora di dare il suo contributo, il centrocampista che ha firmato al momento in prestito con diritto di riscatto.undi: lafa(LaPresse) – tvplay Non è difficile da credere che facilmente si farà spazio in campo, poiché lo stesso tecnico Raffaelene ha elogiato l’arrivo all’interno dello spogliatoio di Firenze.