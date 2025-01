Ilnapolista.it - Doping e tennis, in Australia non si placano le chiacchiere sui due pesi e le due misure per Sinner e Swiatek

Leggi su Ilnapolista.it

L’inizio dell’n Open non placa leintorno a(prima numero uno del ranking, adesso seconda). Entrambi sono stati risultati positivi. Lei è stata sospesa per un mese, lui mai. Le Parisien scrive che ci sono ancora ombre su come l’Itia (l’Agenzia internazionale che sovrintende all’integrità del) ha condotto i casi. “Al di là della colpevolezza o meno degli interessati, è soprattutto la presunta opacità del gestione degli affari da parte degli organi di governo (Atp e Wta) che continua a creare non poco scalpore in un mondo solitamente silenzioso“.“La doppia positività dial test di marzo è stata rivelata solo ad agosto, dopo che l’italiano ha ottenuto l’autorizzazione dall’Itia, l’agenzia internazionale per l’integrità del. Per quanto riguarda, abbiamo appreso dopo la tournée asiatica in autunno che la sua assenza era dovuta a una sospensione di un mese“.