Come tutelare il pluralismo culturale? L’esempio della Bosnia

In ambito internazionale, le carenze finanziarie che affliggono alcune delle istituzioni culturaliErzegovina ritornano spesso al centro dell’attenzione. Ultimamente, per porre fine ad una condizione precaria, l’Alto Rappresentantenha imposto al Consiglio di Stato di identificare tra i dipendentiBiblioteca Nazionale e UniversitariaErzegovina una persona che assuma le funzioni di Direttore fino alla nomina degli organi direttivi e la nomina definitiva di un amministratore per la stessa.Si tratta di una vicenda che nel suo insieme può essere di grande interesse per il nostro Paese, perché al suo nucleo risiede un dibattito che in Italia si tende spesso ad evitare, trattandosi di una riflessione che necessariamente coinvolge dimensioni di natura politica.Per comprendere il perimetro dell’attuale condizione, è necessario fornire alcune informazioni di base che, seppur in modo molto superficiale, consentano di inquadrare le ragioni che nel tempo hanno più di una volta minacciato la sopravvivenza delle istituzioni culturali, ed in particolar modo la Biblioteca Nazionale e Universitaria.