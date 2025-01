Ilrestodelcarlino.it - Capolavoro Fermignanese. Corsara e con tre punti d’oro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Marina 13 Sollitto, Burini, Droghini (64’ Mezzanotte), Rossetti, Giovagnoli, Carloni (60’ Cucinella), Sabbatini, Gregorini (79’ Catalani T.), Pierandrei, Daidone (92’ Catalani A.), Massaccesi. All.: Profili.: Marcantognini, Santi (86’ Ragni), Labate, Giovanelli, A. Fraternali, Mariotti, Cantucci (81’ Patrignani), Bozzi (74’ Lucciarini), L. Fraternali, Izzo (68’ Patarchi), Saydikhan (88’ Surano). All.: Pazzaglia. Arbitro: Spadoni di Pesaro. Reti: 17’ Saydikhan, 51’ Izzo, 65’ Daidone, 73’ Cantucci Trasferta ostica per la, impegnata sul campo del Marina, quarta forza del campionato. Il Marina parte meglio, pressa alto e lafatica in avvio ad uscire dalla propria metacampo. La partita entra nel vivo e al 17’ lapassa: cross di Santi dalla sinistra, la palla viene spizzata da un difensore e finisce sui piedi di Saydikhan, che calcia al volo e trova una splendida rete, la prima in carriera.