WWE: Lola Vice prossima sfidante di Giulia per il titolo femminile?

La divisionedella NXT è pronta a cambiare volto. La vittoria contro Roxanne Perez per ilha resoil nuovo volto della divisione, e con occhi vecchi e nuovi puntati addosso saranno in molte a volere un’opportunità titolata contro di lei. Ma a quanto pare, nell’immediato, potrebbe essere un nome inaspettato a sfidare The Beautiful Madness.Lanumber one contender decisa in un live event?Durante il live event di venerdì sera a Dade City, infatti, NXT ha organizzato una sorta di Royal Rumblea cui hanno partecipato tante wrestler della divisione: Nikita Lyons, Stephanie Vaquer, Wendy Choo, Jakara Jackson, Karmen Petrovic e tante altre. Ma a uscirne vincitrice è stata, che è stata proclamata vincitrice della NXT Rumble e che, a quanto pare riceverà un’opportunità titolata contro, che è salita sul ring per un faccia a faccia con l’ex atleta MMA.