Sport.quotidiano.net - Udinese tutta cuore: Atalanta fermata sullo 0-0 al Bluenergy Stadium

Udine, 11 gennaio 2025 – Una grandeferma0-0 l’ale le impedisce l’aggancio alla vetta occupata dal Napoli. Un pari che sta senza dubbio molto più stretto ai bianconeri, i quali sin dal primo tempo hanno meglio interpretato la gara, creando le palle gol più nitide e andando vicino alla rete prima con Bijol e poi con Sanchez che nella stessa azione ha colpito ben due legni. Nella ripresa poi, i ritmi bianconeri sono comprensibilmente calati, ma l’– nonostante i cambi di Gasperini e il passaggio al 4-2-3-1 – ha continuato a giocare in maniera troppo timida e poco incisiva, creando soltanto in pieno recupero la sua prima, grande occasione con Samardzic e finendo con il doversi accontentare di un solo punto. Primo tempo È la grande intensità a farla da padrona in un avvio di gara in cui l’non mostra alcun timore reverenziale e punta sulla costruzione dal basso nonostante la pressione alta dell’