Quotidiano.net - “Ti vogliamo bene Franci, eri la più brava di tutte”: al funerale di Francesca Deidda le lacrime delle colleghe

Elmas (Cagliari), 11 gennaio 2025 -è stata seppellita oggi nella sua Elmas (Cagliari) dov’era nata. La donna, 42 anni, è stata uccisa il 10 maggio dal marito Igor Sollai, reo confesso, che il 26 febbraio andrà a giudizio immediato davanti alla Corte d’assise di Cagliari. L’uomo rischia l’ergastolo per omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Al fratello Andrea, si sono uniti anche amici, familiari (presente anche il suocero di) e numerosi sindaci dei comuni della Città metropolitana di Cagliari in fascia tricolore e ledel call center in cui lavorava, il cui contributo è stato determinante per arrivare alla verità dopo la sua scomparsa. Una di loro, che la conosceva da 11 anni, prendendo la parola durante le esequie, l’ha ricordata con parole toccanti, di stima e affetto.