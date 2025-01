Lanazione.it - Si aprono le celebrazioni degli 800 anni del Cantico di San Francesco

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 11 gennaio 2025 – Partono oggi le800deldelle creature. Che non è solo una delle più importanti e famose lodi al Signore, ma anche l’atto di nascita della letteratura italiana. È la prima preghiera italiana scritta nella lingua volgare del centro Italia, presenta alcune espressioni in latino, con l’obiettivo preciso di essere alla portata di tutti e comprensibile alle persone anche dei ceti più umili. Con uno stupore pieno di gratitudine, lo sguardo di sanprocede dal cielo alla Terra, dall’alto verso il basso. L’unico essere vivente nominato nelè l’uomo, e l’aspetto indicato come quello che più nobilita l’essere umano è il perdono. Gli ultimi versi, che risultano essere stati scritti nel 1226, dunque pochi giorni prima che Sanmorisse, chiama la morte “sorella”, cosa che nessuno aveva mai fatto prima.