Ilrestodelcarlino.it - Scontri a Bologna al corteo per Ramy: cariche, cassonetti in fiamme e bombe carta

, 11 gennaio 2025 – Era nell’aria che, come accaduto a Milano e Torino, anche in città la manifestazione per chiedere giustizia perElgamal, il 19enne morto a Milano in un incidente, mentre in scooter con un amico scappava, inseguito da una gazzella dei carabinieri, sarebbe finita ine disordini con le forze dell’ordine. Così il presidio, organizzato in piazza San Francesco dagli studenti medi, con l’adesione dei collettivi Cas e Cua, è finito in un disastro, con una cinquantina di ragazzi che hanno lanciato di tutto contro i poliziotti in presidio, sfondando un cantiere e buttando all’aria anche i tavolini dei bar. Una parte dei manifestanti che hanno preso parte agliera visibilmente ubriaca. La situazione è degenerata appena il piccoloè partito in direzione di via del Pratello, dove i giovanissimi hanno esploso petardi econtro il commissariato Due Torri San Francesco, per poi iniziare a lanciare bottiglie e sassi pure contro i poliziotti.