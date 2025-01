.com - Roma, chiede i soldi al padre e lo riduce in fin di vita: arrestato

Un dramma familiare si è consumato la scorsa sera nel quartiere Flaminio di, dove un uomo di 52 anni ha aggredito l’anzianondolo in fin di. L’episodio è avvenuto al culmine di una lite, scatenata dall’ennesima richiesta di denaro avanzata dal figlio.Aggressione a, l’intervento dei carabinieriA dare l’allarme è stata una vicina di casa, insospettita dai rumori provenienti dall’appartamento. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Trionfale e della StazioneFlaminio sono intervenuti rapidamente, trovando l’85enne in condizioni gravissime. L’anziano presentava ferite profonde e numerose contusioni. I sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli, dove è tuttora ricoverato in pericolo di.Le indagini e il fermoGli investigatori hanno ricostruito la dinamica dell’aggressione, raccogliendo elementi che indicano il figlio come responsabile dell’atto di violenza.