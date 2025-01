Ilgiorno.it - Rinascita dell’ex macello. Arrivano i fondi regionali

Stanziati da Regione Lombardia 2 milioni di euro per la riqualificazioneCivico di Busto Arsizio. Isono garantiti attraverso lo strumento Arest (Accordi di rilancio economico sociale e territoriale). L’obiettivo del finanziamento è quello di potenziare la competitività del sistema economico territoriale creando nuove professionalità attraverso la rigenerazione di un ambito produttivo storico. Un segnale importante per l’amministrazione comunale bustese che potrà rilanciare l’edificio storico, da qualche tempo dismesso e a rischio degrado. Imessi a disposizione dalla Regione permetteranno di realizzare il progetto che prevede la riqualificazione dell’immobile comunale dove Aslam, ente che già gestisce la formazione nella sede di Case Nuove a Somma Lombardo, attiverà nuovi percorsi formativi professionalizzanti nei settori delle lavorazioni meccaniche e della logistica intermodale con un nuovo Its (istituto tecnico superiore).