Justcalcio.com - Questa Inter non ha due squadre: i limiti di Inzaghi, le colpe di Ausilio e Marotta|Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-11 11:30:00 Calciomercato.com riporta quanto segue:Una sconfitta che fa male, molto male, e che è destinata a lasciare molte più tracce di quanto non si voglia far trapelare. Perché l’ambientesi è abituato (bene) da qualche stagione aparte a raccogliere poche delusioni nel suo percorso. Soprattutto nell’ambito delle competizioni italiane, nelle quali la squadra di Simoneha spesso trionfato o è stata comunque altamente competitiva fino all’ultimo. Nello specifico, nella storia recente dei derby col Milan il divario tra le due formazioni era apparso parecchio ampio e il fatto dunque di averne persi due consecutivamente – uno dei quali per l’assegnazione di un trofeo – ha rappresentato un brusco ritorno coi piedi per terra per un’che, guardandosi dentro, ha (ri)scoperto queiche possono minare le fondamenta di uno progetto.