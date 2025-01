Zonawrestling.net - Oba Femi: “Se The Rock tornerà a rubarmi spazio a NXT, ci saranno seri problemi per lui!”

Obaè uscito vincitore dal main event di NXT New Year’s Evil, una puntata da record per il terzo brand della WWE che, tra l’altro, ha visto la presenza anche di un colosso come The.Proprio sul tema Dwayne si è soffermato il nuovo campione massimo di NXT in un intervista per il podcast di Dave LaGreca, Busted Open.Alla domanda su come si è sentito sapendo di aver avuto un taglio nelle tempistiche a causa del segmento del Final Boss, Oba ha così risposto.“La prossima volta che Zio Dwaynee mi ruberà dello, cidei.”Una frase decisamente a effetto per il “Ruler” di NXT.