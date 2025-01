Game-experience.it - Nintendo Switch 2 ed il supporto al DLSS, ne parla Digital Foundry

2 sembra ormai destinata ad includere ilalla tecnologia(Deep Learning Super Sampling) di NVIDIA.Richard Leadbetter diha affermato quindi che il cuore tecnologico di2 sarà un chipset personalizzato, basato sull’architettura Ampere, simile a quella delle schede grafiche NVIDIA RTX serie 30.Questa scelta dovrebbe di conseguenza consentire adi sfruttare funzionalità di upscaling avanzate, seppur ottimizzate per una console portatile. Secondo la redazione inglese,2 non supporterà la Frame Generation, una caratteristica del3 presente nei modelli PC più recenti, ma nonostante quest’assenza dovrebbe offrire ottime prestazioni in termini di risoluzione e fluidità.Secondo le previsioni di DF,2 sarà in grado di eseguire giochi con upscaling fino a 1440p a 60 fps, rendendo possibile un significativo salto qualitativo rispetto all’attuale generazione.