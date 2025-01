Sport.quotidiano.net - Napoli-Verona, probabili formazioni e dove vederla. Conte 'saluta' Kvaratskhelia

, 11 gennaio 2025 - Proprio come il girone di andata, anche quello di ritorno si apre mettendo ildi fronte all'Hellas, ma nel frattempoall'ombra del Vesuvio è cambiato il mondo. Proprio quella scoppola all'esordio al Bentegodi si sarebbe rivelata l'inizio della cavalcata vincente degli azzurri che oggi, al netto degli asterischi ancora pendenti, guidano la classifica candidandosi con sempre più convinzione come favorita per lo scudetto. Le nubi però non mancano ad ammorbare l'atmosfera alla vigilia della gara in programma al Maradona alle 20.45 di domenica 12 gennaio: Khvichaè ormai un separato in casa, in attesa di un addio confermato nella conferenza stampa della vigilia da Antonio. Non senza delusione e strascichi polemici, nonostante l'investitura ormai totale per David Neres in quella zona del campo.