Minorenne cinese non va a scuola stava lavorando in sartoria

Invece di essere sul banco di, l’hanno trovato al bancone di una, intenta a cucire e tagliare stoffe per vestiti. A scoprirla, in un laboratorio di Perugia, la Guardia di finanza del capoluogo umbro nel corso di controlli. Verifiche che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati tre persone, per le quali la procura ha chiuso, in questi giorni, le indagini. Premessa che, generalmente, precede la richiesta di rinvio a giudizio. La vicenda, emersa dalle indagini delle fiamme gialle, riguarda una sedicenne di origini cinesi, residente a Perugia, che al momento del controllo, avvenuto a maggio, risultava non aver ancora concluso le scuole dell’obbligo. Eppure, come detto,. Le indagini della procura di Perugia, coordinate dal pubblico ministero Laura Reale, hanno riguardato tre cittadini cinesi, difesi dall’avvocato Leonardo Orioli.