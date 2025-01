Tg24.sky.it - Meteo, sole a Nord e maltempo a Sud: allerta arancione in Calabria. Previsioni 12 gennaio

Leggi su Tg24.sky.it

Ilsi appresta a colpire il Sud Italia. Il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizionirologiche avverse. I fenomeniche impatteranno in diverse aree del Paese potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. Per questo è stata emessa per la giornata di domani, domenica 12sul versante tirrenico della. Valutata inoltregialla sui restanti settori della Regione e sull'intero territorio di Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Sicilia.