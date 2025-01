Liberoquotidiano.it - "Ma se lanciavano pietre!". Giuseppe Cruciani travolge la Bonafè: scacco matto al Pd | Video

Leggi su Liberoquotidiano.it

Botta e risposta sul caso Ramy. Accade a 4 di Sera, dove Simonanon se le mandano a dire. Complice la relazione dei vigili, secondo cui l'auto dei carabinieri e lo scooter del 19enne egiziano non si sarebbero toccati nell'istante in cui il ragazzo ha perso la vita. "Un brutto segnale", lo ha definito il sindaco di Milano Beppe Sala, trovando d'accordo anche la deputata dem ospite di Paolo Del Debbio. "È singolare che ci sia questa idea che la sinistra sia contro le Forze dell'Ordine solo perché abbiamo un'idea differente di sicurezza", attaccamentrericorda che "si tratta del capo del Pd in Lombardia". Per la dem, infatti, il Pd punta a migliorare la sicurezza in un'altra maniera. Come? "Non solo aumentando le pene e presidiando i territori". Ma il conduttore de La Zanzara non ci sta e, indicando i ragazzi di Torino che hanno protestato con violenza per la morte di Ramy, replica: "Quelli erano a volto scoperto ee oggetti nei confronti della polizia impotente".