Iltempo.it - La serie su Mussolini? Un'arma contro gli avversari. Guerri. "Errori, svarioni e forzature"

L'immagine del Figlio del Secolo venuta fuori nell'ultima, anche se ben fatta dal punto di vista cinematografico, non è credibile. È una lettura politica, di parte. Non giova all'antifascismo e non offre una lettura completa della nostra storia». A dirlo Giordano Bruno, tra i maggiori studiosi italiani del ventennio fascista. Possiamo dire che l'ultimaha riaperto un dibattito? «Mi compiaccio di averlo riaperto con il mio libro Benito, pubblicato da Rizzoli, che naturalmente non ha il successo di quello di Scurati, essendo un testo di storia. Detto ciò, ho alimentato un confronto, andando oltre la ritualità dello scrittore napoletano, che invece dice solo che tutto è cattivo, che gli italiani sono vittime innocenti e che dunque esiste la necessità di vigilare su un pericolo».