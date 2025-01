Sport.quotidiano.net - Fortitudo, c’è Cremona aspettando Thomas. L’Aquila su più tavoli per risalire la china

Presente e futuro. Lacontinua a giocare su più fronti. Quello principale e di più stretta attualità vedrà la squadra scendere in campo, alle 20,30, al PalaDozza, per affrontare la Juvi. Secondo appuntamento casalingo consecutivo per Matteo Fantinelli e compagnia che contro la formazione degli ex Alessandro Morgillo e Simone Barbante, iniziano un trittico di sfide ravvicinate. La Effe dopo l’odierna sfida con, mercoledì è attesa dalla trasferta di Orzinuovi e poi a seguire da quella di domenica 19 con Piacenza in quello che sarà il giorno del tributo a Ruben Douglas, con il ritiro, alla presenza dei familiari, della canotta numero 20 indossata dallo statunitense che vent’anni fa regalò il secondo scudetto alla. Contro, avversario tutt’altro che malleabile serve una prova di carattere, con la stessa grinta e determinazione e la giusta concentrazione che la squadra ha messo nell’ultima sfida con Udine.