Filippo Turetta poco prima del femminicidio, gli ultimi messaggi a Giulia Cecchettin: "Mi stai uccidendo, è terribile che non mi aiuti a vivere"

, 23 anni, è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di, 22 anni, unche ha scosso profondamente l’opinione pubblica. La vicenda ha inizio con una relazione durata circa un anno e terminata nell’agosto del 2023. Dopo la rottura,aveva continuato a cercare, inviandoleinsistenti, lamentosi e talvolta minacciosi. «Èche non mi, per favore», scriveva il 6 novembre 2023, accusandola di averlo abbandonato emotivamente. «Micosì, togliendo tutto l’aiuto che mi davi», le rimproverava ancora.La sera dell’11 novembre 2023,è uscita di casa conper andare in un centro commerciale. Dopo aver cenato insieme, sono ripartiti in auto verso Vigonovo, ma di lei non si è saputo più nulla.