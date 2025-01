Tvzap.it - “È una s**”: “Grande Fratello”, Pamela sbotta su Jessica: la grave accusa

News Tv.”. La puntata di mercoledì del reality show di Canale 5 ha lasciato molti strascichi.è rientrata nella casa, mentreha deciso di abbandonare il gioco. L’ex Non è la Rai se l’è presa proprio con la sua ex coinquilina. (Continua.)Leggi anche: “GF Vip”, una concorrente vorrebbe già lasciare il programma: cos’è successoLeggi anche: Scoppia la passione al “GF Vip”: Signorini è sconvoltorientra nella casa del “”Nella scorsa puntata del ““,Petrarolo è rientrata nella casa più spiata d’Italia. L’ex Non è la Rai aveva chiesto di uscire per risolvere una questione abbastanza delicata a casa. Fortunatamente, nel giro nemmeno di una settimana,è riuscita a rimettere le cose al proprio posto e la produzione le ha concesso l’opportunità di rientrare nella casa del “”.