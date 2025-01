Secoloditalia.it - Dieci – Nepi

Via Tortolini, 3/A – 01036Telefono: 0761/770885Sito Internet:Tipologia: creativaPrezzi: antipasti 16/18€, primi 18/20€, secondi 24/26€, dolci 10/12€, menù degustazione 60€Chiusura: MercoledìOFFERTAAll’interno del borgo di, davanti alle rovine del Castello dei Borgia, si trova l’intimo ristorante di Jordan Giusti, giovane chef che dimostra di avere idee chiare e mano sicura in cucina. I suoi piatti partono dalla semplicità delle materie prime locali che vengono lavorate per esaltarne le qualità e il gusto, senza mai esagerare o cedere a facili sovrapposizioni di sapori e ingredienti. Il percorso da cinque portate a cura dello chef è probabilmente il miglior modo per conoscere la sua cucina ed è quello che abbiamo provato noi, iniziando con un gradevole appetizer di benvenuto costituito da baccalà mantecato con croccanti lenticchie di Onano essiccate e alloro in polvere affiancato da una bollicina e da grissini e pane fatto in casa con tre farine e lievito madre.