David Moyes torna all’Everton come capo allenatore dopo il licenziamento di Sean Dyche

L'ex tecnico del West Ham prenderà il posto di, licenziato in seguito all'acquisizione del gruppo Friedkin."Ho vissuto 11 anni meravigliosi e pieni di successie non ho esitato quando mi è stata offerta l'opportunità di rientrare in questo grande club", ha dettoin un comunicato."Ora abbiamo bisogno che Goodison e tutti gli Evertoniani facciano la loro parte nel sostenere i giocatori in questa importante stagione in modo da poterci trasferire nel nostro favoloso nuovo stadiosquadra della Premier League".