Lanazione.it - Dalla parte della pace. Riflettori sulla ong Pcrf: "Così curiamo i bambini"

Leggi su Lanazione.it

Continua il programma delle iniziative nell’ambito delle due mostrePalestina, ’Qui resteremo’ e ’Kufia, matite italiane per la Palestina’, aperte fino al 26 gennaio in orario 16.30-19.30, organizzate dall’associazione Gaza Fuorifuoco Palestina eCgil Toscana a Palazzo Ducale. Oggi sono in programma tre appuntamenti: alle 10 c’è l’incontro con il(Palestine Children’s Relief Fund), la principale Ong impegnata a fornire assistenza medica gratuita alle bambine e aipalestinesi gravemente malati e feriti nel corso dei conflitti. Ilè per la prima volta Massa con dirigenti provenienti da Palestina (Gaza e Cisgiordania) e Stati Uniti per fornire un aggiornamento diretto sull’emergenza e sui programmi di aiuto umanitario a Gaza. L’incontro si svolge nella salaResistenza.