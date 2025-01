Lopinionista.it - Cesare Battisti propone al pubblico di Striscia la ricetta della “Pastina in bianco”

MILANO – Stasera ala notizia (Canale 5, ore 20.35) torna la rubrica enogastronomica di Paolo Marchi “Capolavori del mondo in cucina”. Paolo Marchi, fondatore nel 2005 con Claudio Ceroni di Identità Golose, incontra, chealdila notizia lain”. Sua personale rivisitazione di un piatto perfetto per il periodo invernale, in cui la pasta viene cotta nel brodo di cappone, condita con una fonduta di Lodigiano e un pizzico di Quartirolo che regala al piatto il sapore del formaggino.Classe 1971, nato a Milano ma di origini trentine,è chef e oste del Ratanà, un’osteria dall’approccio moderno che rispetta e onora la tradizione con guizzi creativi. Dopo una gavetta in giro per l’Europa, sia a terra che per mare sulle navi di crociera, nel 1996 Battista torna sulla terraferma, a Milano, dove inizia a lavorare nelle cucine dell’Antica Locanda Solferino.