Pronosticipremium.com - Bologna-Roma, il pronostico di Serie A: attenzione a combo e marcatore

Leggi su Pronosticipremium.com

Sta per prendere ufficialmente il via la seconda parte di stagione della, che nella prima giornata del girone di ritorno diA affronterà il, con fischio d’inizio del match alle ore 18 allo Stadio Renato Dall’Ara. L’ultimo confronto con i felsinei, perso tra le mura amiche per 3-2, aveva concluso l’esperienza capitolina di Ivan Juric, esonerato proprio al termine della sfida. A poco più di due mesi di distanza, la musica è decisamente cambiata con Ranieri in panchina, che ha ridata anima ad una squadra che sembrava completamente svuotata.I giallorossi cercheranno di infilare il secondo successo consecutivo in campionato, dando continuità alla vittoria per 2-0 nel derby, che ha lanciato segnali molto positivi in vista del futuro. Laha anche l’obbligo di ritornare ad esultare in trasferta, fattore che è stato un vero e proprio tabù da diversi mesi.