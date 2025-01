Babygirl e la rappresentazione del desiderio femminile nei film

Leggi su .com

Life&People.it Durante l’81esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia dove ilè stato presentato in anteprima, l’acclamata attrice australiana Nicole Kidman ci aveva già avvisati: il nuovo attesissimodella regista olandese Halina Reijn prodotto da A24, in uscita nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 30 gennaio, porta sul grande schermo una storia audace e profondamente evocativa, scavando negli abissi dele svelandone tutte le sfumature, ilva oltre la semplicedell’erotismo, sfidando anche gli stereotipi e le convenzioni di genere legate a questo tema.L’universoal centro della narrazioneNegli ultimi mesi, sono molti iad avere protagoniste femminili (ispirate a figure reali o fittizie) che hanno portato sullo schermo storie straordinarie e cariche di significato: da Maria, pellicola biografica con Angelina Jolie nei panni della celebre cantante lirica Maria Callas, ad Anora di Sean Baker che narra il tentativo di rivalsa di una giovane spogliarellista di New York; da Parthenope con cui Paolo Sorrentino ha trasformato l’affascinante e misteriosa protagonista in una metafora per esplorare Napoli, la giovinezza delamoroso, a personaggi più complessi ed emblematici come le star della commedia body horror The Substance ed il musical Emilia Pérez.